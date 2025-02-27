حماس تجدد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتستعد لمفاوضات المرحلة الثانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 01:32 مساءً - أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، أنها مستعدة لبدء محادثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بعد إطلاق سراح عدة مئات من الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية الليلة الماضية مقابل رفات أربعة محتجزين إسرائيليين.

قالت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إن محاولات إسرائيل تعطيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين المدرجين ضمن صفقة التبادل باءت بالفشل، مشيرة إلى أنها فرضت التزامن بين تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين وإطلاق سراح الفلسطينيين.

وقالت الحركة في بيان نشرته على تطبيق تليجرام: "يستقبل الفلسطينيون الأسرى بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عددٍ من الأسرى من الأطفال والنساء في سجون الاحتلال".

وأضافت: "فرضنا التزامن في عملية تسليم جثامين المحتجزين مع إطلاق سراح الأسرى لمنع الاحتلال مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق".

وأكدت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات إسرائيل الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".

وجددت الحركة التأكيد على "التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده، واستعدادها للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق".

وشددت على أن "السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط"، مشيرة إلى أن "أي محاولات من (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته للتراجع عن الاتفاق وعرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للمحتجزين وعائلاتهم".

وتسلمت إسرائيل ليل -الأربعاء الخميس - جثث 4 محتجزين إسرائيليين من قطاع غزة، وأطلقت في المقابل سراح دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان يفترض في الأساس إطلاق سراحهم السبت الماضي.

وكانت هذه هي عملية التبادل الأحدث والأخيرة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها ستة أسابيع. ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير.