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الكويت تستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

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الكويت تستنكر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 فبراير 2025 01:32 مساءً - طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوضع حدٍّ للاعتداءات الهمجية والممنهجة

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن استنكار دولة الكويت الشديد للاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، في انتهاكٍ صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المساند والداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، وتطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة بهم، ووضع حدٍّ لتلك الاعتداءات الهمجية والممنهجة التي تهدد السلم والأمن في المنطقة وتؤدي إلى تأجيج الصراعات والعنف فيها.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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