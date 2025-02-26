حماس: ”آلية جديدة” لإطلاق سراح الدفعة السابعة من المحتجزين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:31 مساءً - قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن إطلاق سراح الدفعة السابعة سيتم بآلية جديدة تضمن التزام الاحتلال بالتنفيذ وسيتم إعلان موعد عملية التبادل في الوقت المناسب.

وأضافت الحركة في بيانها، أن إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين سيتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين وما يقابلهم من النساء والأطفال.

وأكدت "حماس": "لم يُعرض على الحركة أي مقترح بشأن المرحلة الثانية رغم جاهزيتنا لها وحرصنا على المضي قدما فيها لإتمام كل مراحل الاتفاق".

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مطلع، أمس الثلاثاء، إن الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المصري المطلع، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة تحت إشراف مصر.

وأفرجت حماس، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلّا أنّ إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.