السفارة الكويتية في الصين تحتفل بالأعياد الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 03:31 مساءً - أقامت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية حفل استقبال بمناسبة الأعياد الوطنية بمشاركة مبعوث الحكومة الصينية الخاص لقضية الشرق الأوسط تشاي جيون إضافة إلى العديد من المسؤولين في السلك الدبلوماسي المعتمدين في العاصمة بكين.

وأشاد سفير دولة الكويت لدى الصين جاسم إبراهيم الناجم في كلمة خلال الحفل بتميز العلاقات الكويتية -الصينية، معرباً عن فخره بأن الكويت اول دولة في الخليج أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين في عام 1971 وأول دولة في الشرق الأوسط وقعت على وثيقة تعاون لتنفيذ مبادرة الحزام والطريق.