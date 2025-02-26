حماس: تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد قيادي في حماس، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم جثامين محتجزين إسرائيليين والإفراج عن أسرى فلسطينيين، غدًا الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف أنه تم التوصل لاتفاق بجهود الوسطاء لحل أزمة عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الدفعة الماضية.

وفي وقت سابق، قال مصدر مصري مطلع، أمس الثلاثاء، إن الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المصري المطلع، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة تحت إشراف مصر.

وأفرجت حماس، السبت الماضي، عن الدفعة الأخيرة للمرحلة الأولى من المحتجزين الأحياء، إلّا أنّ إسرائيل لم تفرج عن نحو 600 معتقل فلسطيني، كان مقررًا إطلاق سراحهم في اليوم ذاته، بسبب ما أسمته "المراسم المهينة"، التي رافقت إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.