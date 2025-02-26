العراق: مفاوضات مع التحالف الدولي لوضع إطار لمواجهة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شيّاع السوداني، اليوم الأربعاء، أن بلاده على أعتاب مفاوضات مع التحالف الدولي، لوضع إطار واضح للتعاون المشترك في مواجهة الإرهاب.

وأضاف شيّاع السوداني، خلال كلمة مسجلة له في منتدى أربيل الثالث بشأن "القلق المتراكم حول مستقبل الشرق الأوسط"، أن الحكومة حرصت على اتباع سياسة مبدأ العراق أولًا.

وقال رئيس الوزراء العراقي، إن "الحوارات المفتوحة أصبحت جزءًا من نهجنا السياسي ما يعزز بناء الدولة وتحقيق الاستقرار، واليوم أنهينا مرحلة الحروب والصراعات، التي عانينا منها سنوات وانتقلنا إلى مرحلة السلم والاستقرار، واليوم العراق يمضي بخطى واثقة نحو التكامل مع المجتمع الدولي مستندًا إلى رؤية واضحة قائمة على التعاون والشراكة الفاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضاف: "حرصت حكومتنا خلال السنتين الماضيتين على اتباع سياسة ترتكز على مبدأ العراق أولًا، وتكون فيه مصلحة العراق وشعبه في صدارة أولوياتنا، فضلًا عن التفاعل الإيجابي مع محيطنا الإقليمي والمجتمع الدولي، ما جعل العراق جزءًا من الحوار والتعاون واستعاد دوره الريادي في المنطقة ضمن منهج الدبلوماسية المنتجة".

وأكد أن "انفتاح العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي جزء من نهجنا المستمر في توسيع الشراكات الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم اقتصاد العراق".

وتابع: "نواصل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومن أجل هذا أطلقنا مشروع طريق التنمية ليكون جسرًا اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، يربط آسيا بأوروبا وعملنا بشكل حثيث على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب ولدينا علاقات متينة مع أعضاء التحالف الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية".

وذكر: "نحن على أعتاب مفاوضات ثنائية مع الدول المنضوية في التحالف الدولي، لوضع أطر للتعاون في مواجهة الإرهاب بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للعراق والمنطقة".

وأشار السوداني إلى أن "الحكومة عملت على إيجاد حلول مستدامة لما يُسمى المشكلات بين بغداد والإقليم، وتحويلها إلى فرص للتعاون والتكامل وإخراج هذه القضايا من إطارها السياسي لسياقها القانوني ونتطلع إلى استكمال إجراءات تصدير النفط عبر ميناء جيهان وفتح صفحة جديدة مع الشركات العاملة في الإقليم بما يسهم في بناء الاقتصاد العراقي وإنصاف المواطنين في الإقليم من خلال ضمان حقوقهم من رواتب ومستحقات".

ونوه الوزراء العراقي إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة تحولات كبرى بعد أن شن الاحتلال الصهيوني حربًا على غزة ولبنان"، مضيفًا "عملنا بجهد على تجنيب العراق نار الحرب، وعمل العراق على دعم لبنان وفلسطين بالمساعدات والدعوة في جميع المحافل بضرورة إنهاء الحرب، كما أكدنا مساندة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره".