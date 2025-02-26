سفارة الكويت لدى السعودية تحتفل بالأعياد الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 صباحاً - احتفلت سفارة دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء، بالذكرى الـ64 للعيد الوطني والذكرى الـ34 ليوم التحرير بحضور نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات ورؤساء البعثات الدبلوماسية في المملكة.

ورفع سفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح في كلمة له خلال الحفل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد والحكومة الرشيدة والشعب الكويتي الكريم كافة، متمنيا العلي القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار على دولة الكويت.

وقال الشيخ صباح ناصر الصباح «إننا نغتنم الفرصة في ذكرى هاتين المناسبتين المجيدتين لنستذكر فيها ما قدمه أبناء دولة الكويت من بسالة وتضحيات من أجل رفعة تقدم بلادنا وما قدمه شهداء الكويت الأبرار من بطولات في سبيل تحرير البلاد».

وتطرق في كلمته إلى العلاقات الكويتية السعودية ووصفها بأنها «علاقات راسخه وعميقة تمتد جذورها عبر التاريخ ويصعب علينا اختصار الحديث عنها في دقائق معدودة فهي نموذج للوحدة والتعاون والتكامل في مختلف المجالات سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي وأنهما يتبادلان الدعم في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ضاربتان بذلك أروع الأمثلة في عمق التاريخ حتى أصبحت نموذجا يحتذى به بين الدول».

وأشار إلى مكانة السعودية عالميا حيث أصبحت على الصعيد السياسي لاعبا رئيسيا في حل النزاعات الدولية وتعزيز الحوار بين القوى الكبرى مما يعكس دورها كوجهة لصناعة السلام مع الثقة في حيادها وقدراتها الدبلوماسية.

وشهد الحفل فقرات فنية استمتع فيها الحضور كالمعرض الفني الذي ضم العديد من المنسوجات واللوحات الفنية التي تعكس الثقافة الفنية للكويت بالإضافة إلى أداء الفنون الشعبية كالعرضة والسامري والخماري.