مصدر مطلع: الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تحت إشراف مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 صباحاً - قال مصدر مصري مطلع، اليوم الثلاثاء، إن الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم الأسبوع الماضي.

وأضاف المصدر المصري المطلع، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.

وفي وقت سابق، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير، قولهم إن إسرائيل نقلت اليوم رسالة إلى حماس عبر الوسطاء.

وتابع "أكسيوس" نقلًا عن المسؤول الإسرائيلي: "الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها أنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضًا تنفيذ الاتفاق من جانبها".