رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية يلتقى وزير الخارجية الكويتى وأعضاء الهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 فبراير 2025 08:25 صباحاً - على هامش الاحتفالات التي تنظمها الهيئات الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية بالأعياد الوطنية لدولة الكويت (الاستقلال والتحرير) وخلال تواجده في سويسرا التقى رئيس الاتحادين الكويتي والآسيوي للألعاب المائية الشيخ خالد البدر الصباح في مقر وفد دولة الكويت الدائم في جنيف وزير الخارجية عبدالله اليحيا وأعضاء الهيئة الدبلوماسية في السفارة.

وتناول اللقاء الأحاديث الودية حول عددا من الموضوعات التي تخص الشأن الرياضي المحلي والآسيوي.

وأعرب البدر عن سعادته بهذا اللقاء الذي جمع ابناء الوطن الواحد في ذكرى عزيزة على قلوب الجميع مضيفا أن الكويت كانت وستظل بلد الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح حفظهم الله.