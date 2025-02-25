ارتفاع أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفطارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي مع تزايد المخاوف من شح المعروض بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.58% إلى 71.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.48% إلى 75.14 دولار للبرميل.

وفي تعاملات أمس، ارتفعت عقود الخام الأمريكي عند التسوية إلى 70.70 دولار للبرميل، في حين أنهت عقود "برنت" التداولات على زيادة نسبتها 0.45% عند 74.78 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة استهدفت العديد من الأفراد والكيانات والسفن المرتبطة بإيران.

وكانت الخزانة الأمريكية قد فرضت في وقت سابق عقوبات على شبكة دولية قالت إنها "تسهل شحن الملايين من براميل النفط الخام الإيراني بمئات الملايين من الدولارات إلى الصين".