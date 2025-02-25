مدير الصليب الأحمر: الهلال الأحمر الكويتي «أهم الشركاء» الإنسانيين في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 02:29 مساءً - أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي السفير خالد المغامس، اليوم الثلاثاء، حرص الجمعية على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها باسم الكويت من خلال تقديم الدعم والمساندة اللازمين للمنكوبين من جراء الكوارث.

جاء ذلك في تصريح للسفير المغامس لوكالة الأنباء الكويتية عقب لقائه المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول والوفد المرافق خلال أعمال (منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع) المنعقد بالرياض.

وقال المغامس إن حجم ومستوى وطبيعة المساعدات التي قدمتها الكويت بكل مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية تؤكد أهمية الدور الذي تسهم به الدولة في العمل الإنساني الدولي لخدمة اللاجئين والنازحين في كل العالم.

وحول اللقاء مع المسؤول الدولي أوضح أنه بحث أوجه التعاون القائم بين جمعية الهلال الأحمر الكويتي واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى الجهود والأعمال الإنسانية التي يقوم بها الجانبان في ظل ما يشهده العالم من متغيرات.

من جانبه قال بيير كراهنبول إن الهلال الأحمر الكويتي يعتبر من «أهم الشركاء» الإنسانيين للمنظمة الدولية في المنطقة.

وأعرب كراهنبول عن تقدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمبادرات التي تتبناها الجمعية لتخفيف المعاناة وتحسين حياة المتضررين من جراء الكوارث الطبيعية أو الأزمات الانسانية في عدد من الدول.

وبحث اللقاء علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين وآفاقها المستقبلية إضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة والدورات التدريبية للمتطوعين في الجمعية.

واستعرض السفير المغامس في اللقاء دور الجمعية خلال الفترة الماضية على الساحتين السورية واللبنانية وقطاع غزة والسودان واليمن والبرامج التي تم تنفيذها حتى الآن في مختلف المجالات.