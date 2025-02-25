سلام: الحكومة اللبنانية ملتزمة بحماية حريات المواطنين وأمنهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 01:28 مساءً - قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ملتزمة بحماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية.

وذكر سلام، خلال كلمته أمام مجلس النواب اللبناني، أن الحكومة ستسعى لأن تكون جديرة باسمها "حكومة الإنقاذ والإصلاح"، لافتًا إلى أن أول أهدافها يتمثل في العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة، وإصلاح مؤسّساتها، وتحصين سيادتها، "والالتزام بمسؤولية حماية البلاد".

وأضاف: "نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك، وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصّص".

وتابع: "تؤكد الحكومة التزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرًا".

وأكد سلام أنه لا بد من التزام الدولة الحياد، والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها.

واستطرد رئيس الحكومة اللبنانية قائلًا: "تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها، ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة، ووفق معايير حديثة تواكب التحوّل الرقمي"، مضيفًا: "نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني، والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".

كما تابع: "سنعمل لكي تكون عملية التعيين حريصة على معايير الجدارة والكفاءة، ونريد دولة تؤمن العدالة للجميع عبر استقلال القضاء العدلي والإداري والمالي وإصلاحه وفق أعلى المعايير الدولية".

نوه "سلام" بأنه سيجري التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ومعالجة المديونية العامة والتعثّر المالي في لبنان.

وطالب بضرورة "الإسراع في التشكيلات القضائية للبحث في قضية انفجار مرفأ بيروت"، وأكد أن الحكومة ستعمل على مكننة المحاكم وتسهيل وصول المواطنين إلى المعاملات، كما ستعمل الحكومة على تطبيق قانون المخفيين قسرًا، وستواصل ملاحقة قضية الإمام المغيّب موسى الصدر، وستستكمل التحقيقات في الاغتيالات السياسية والأسرى اللبنانيين في السجون الإسرائيلية".

وشدد على أن الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين.

وتحدث عن أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل، وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت، كما ستعمل على تشغيل مطار القليعات، وستعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين.

كما ذكر: "الحكومة تؤكد رفض توطين الفلسطينيين، وتتمسك بحقهم في العودة إلى وطنهم".

وأشار إلى حرص الحكومة على تطبيق القوانين الصارمة فيما يخص الأملاك البحرية والنهرية، وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.