رئيس الوزراء الكويتى يشهد انطلاق المعرض العسكري بحضور اليوسف والعلي والمطيري

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 12:31 مساءً - بدأ المعرض العسكري «كويت الأمن» المقام احتفالا بالذكرى الـ64 للعيد الوطني والـ34 ليوم التحرير، فعالياته اليوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ووزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ووزراء وشخصيات رسمية وحضور شعبي واسع.

وتشارك في المعرض، الذي يستمر حتى بعد غد الخميس في شارع الخليج العربي بجانب أبراج الكويت، وزارة الدفاع ممثلة برئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ومختلف الوحدات العسكرية ووزارة الداخلية ممثلة بعدد من إداراتها والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام.

ويشهد المعرض العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية بهدف إبراز دور ومفهوم المسؤولية الاجتماعية للجهات المشاركة تجاه المجتمع والتواصل مع الجمهور خصوصا بمناسبة الأعياد الوطنية علاوة على عرض المعدات والآليات لديها.

ويعكس معرض «كويت الأمن» الدور الكبير الذي تؤديه المؤسسات العسكرية في تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين ما من شأنه تعزيز وترسيخ الولاء والانتماء للوطن علاوة استقطاب المعرض للجمهور بهدف الاطلاع عن كثب على نماذج الأسلحة العسكرية والدبابات والمعدات والآليات لدى الجهات المشاركة.