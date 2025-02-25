وزير الاعلام الكويتى: مسيرة العطاء والنهضة مستمرة تحت راية القيادة الحكيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:29 صباحاً - رفع وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله وللشعب الكويتي والمقيمين على أرض الكويت بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين والذكرى الرابعة والثلاثين ليوم التحرير.

وأكد الوزير المطيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه المناسبات الوطنية الغالية تعزز فينا كل قيم الولاء والمحبة لهذا الوطن العزيز، وأن الكويت تزهو في هذه الأيام بأبهى حلل الفرح والاعتزاز حيث تتجسد في هذه المناسبات الوطنية الوحدة الوطنية في أروع صورها إذ يجتمع أبناء الكويت والمقيمون على أرضها الطيبة على حب الوطن والفخر بمسيرته العريقة.

وشدد على أن هذه المناسبات تمثل محطة لاستذكار تضحيات الأجيال التي صنعت مجد الكويت، مشيراً إلى أن مسيرة العطاء والنهضة مستمرة تحت راية القيادة الحكيمة التي تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل أكثر ازدهارا مستندة إلى إرث وطني عريق وطموح لا حدود له.