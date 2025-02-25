الشرع: سوريا تمر بمرحلة حرجة وتحتاج إلى خطة اقتصادية إسعافية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 11:29 صباحاً - انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الحوار الوطني السوري في قصر الشعب بدمشق.

وألقى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، كلمة خلال اليوم الثاني والأخير لمؤتمر الحوار الوطني، أكد خلالها أن التاريخ السوري مر عبر قرن من الزمن بتحديات وتحولات عدة، وأنه سيعمل على حماية سوريا وبنائها من أجل تحقيق الازدهار.

وأضاف "الشرع" أن الأحداث الجارية تُشكل عنوانًا لمرحلة تاريخية جديدة في سوريا، وهي مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد، مؤكدًا أن بلاده عادت اليوم إلى أهلها.

وتناول الرئيس السوري الانتقالي في كلمته أزمة السلاح، إذ شدد على أن "احتكاره بيد الدولة ليس رفاهية بل واجب وفرض"، مطالبًا واضعي القانون باحترامه حتى يحترمه المواطن السوري.

واستطرد قائلًا: "سنعمل على تشكيل هيئة للعدالة الانتقالية ترد الحقوق للمواطنين".

وأشار إلى أن بلاده تواجه مرحلة ذات خصائص حرجة، مؤكدًا أن "سوريا لا تقبل القسمة، فهي كُلٌّ متكامل".

وأكد أحمد الشرع أن سوريا بحاجة إلى خطة اقتصادية إسعافية وأخرى استراتيجية، مضيفًا: "يليق بسوريا أن تبني نفسها بنفسها، كما حررت نفسها بنفسها".