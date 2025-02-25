محمد بن زايد: العلاقات الإماراتية الكويتية أخوية تاريخية عميقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:32 صباحاً - هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اليوم الثلاثاء دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة احتفالاتها بالذكرى الـ 64 للعيد الوطني والذكرى ال34 ليوم التحرير.

وقال الشيخ محمد بن زايد في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أهنئ أخي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وأهلنا في الكويت بمناسبة اليوم الوطني متمنيا للكويت وشعبها دوام التقدم والخير والازدهار».

وأضاف الشيخ محمد «العلاقات الإماراتية الكويتية أخوية تاريخية عميقة.. ومن خلال تفاهمنا وإرادتنا المشتركة نواصل العمل معا من أجل مستقبل أفضل للبلدين والشعبين».

وبدوره، قال نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد في حسابه على منصة «إكس»: «نهنئ دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني ونسأل الله تعالى أن يديم عز الكويت ورفعتها ويبارك في مسيرتها نحو مزيد من التقدم والازدهار».