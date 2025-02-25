الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الافريقية يفتتح دورة تدريبية فى مجال الدبلوماسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:32 صباحاً - ​تحت رعاية معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجزر القمر المتحدة، افتتح الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية صباح هذا اليوم الاثنين

24 فبراير2025 دورة تدريبية لصالح 35 دبلوماسي قمري، تنفذ الدورة بموروني خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير 2025.

اشرفت على حفل إفتتاح الدورة الوزير مفوض شيرين عادل امام، ممثلة عن السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية، وذلك بحضور معالي وزير الشئون الخارجية بالإنابة د. ابو بكر سيدالي وزير الكهرباء و المياه و المحروقات، ومعالي السيد

محمد حسين جمال الليل مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشئون العربية والمكلف بالعالم العربي والاستاذ عبد الله يحي مستشار فخامة الرئيس للشئون الاسلاميه، والسيد علي محمد علي المدير العام للتعليم العالي.

و قد ألقت ممثلة الصندوق كلمة رحبت من خلالها بجميع الحاضرين، وشكرت معالي وزير الخارجية القمري على رعايته لهذه الدورة كما شكرت المسئولين القمريين على التسهيلات المقدمة من اجل انجاحها، معربة عن اهتمام معالي السيد أحمد ابو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية شخصياً بدعم جمهورية القمر المتحدة وخاصة في مجال تعزيز قدرات دبلوماسييها وتطوير مهاراتهم في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي، ومؤكدةٍ أن هذه الدورة التدريبية ترمي إلي تزويد الدبلوماسيين القمريين بالمعرفة والمهارات التي تمكنهم من القيام بدور محوري في تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف في المنطقة، كما أملت أن تسهم الدورة في تطوير الأداء الدبلوماسي للمشاركين وتفتح أمامهم آفاقًا واسعة من الفرص للتواصل والتعاون مع نظرائهم في الدول العربية.

من جانبه، و من خلال كلمته، أعرب معالي وزير الخارجية بالإنابة عن اهتمام معالي وزير الخارجية القمري بهذا النشاط وأعرب عن شكره و تقديره لجامعة الدول العربية و لمعالي الأمين العام على الاهتمام بدعم جمهورية القمر المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات بين بلاده والدول العربية. كما أكد أن الدبلوماسيين القمريين سيستفيدون من الخبرات والمعارف التي سيتم تبادلها خلال هذه الدورة، معرباً عن أمله في استمرار تقديم هذا الدعم. كما ألقى مستشار فخامة رئيس الجمهورية للشئون الاسلامية كلمة بهذه المناسبة.

عشية الدورة، اجتمعت ممثلة الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق بمعالي السيد/ محمد إمباي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة بمقر وزارة الخارجية القمرية بموروني. تناول الإجتماع العديد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وجزر القمر، والتي يوليها معالي الوزير اهتمام شخصيا ، خاصة بعد لقاء معاليه مؤخراً مع معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، و توافقهم بشأن أهمية تكوين الكوادر القمرية في مجالات عديدة، وهو ما يتماشى مع طموحات الحكومة القمرية و جهودها الرامية إلي تعزيز قدرات الكوادر الفنية القمرية و علي الأخص الدبلوماسيين القمريين.

وفي هذا السياق، قدم معالي الوزير شكره للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على دوره البارز في تنظيم البرنامج التدريبي الموجه للدبلوماسيين القمريين، وأعرب عن تقديره لهذا النشاط الذي يعقد، لأول مرة، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، مؤكداً على إشراف معاليه شخصيًا على الترتيبات الخاصة بهذا البرنامج ليحقق أقصى فائدة ممكنة للكوادر الدبلوماسية القمرية، معربا عن تقديره لجهود الصندوق العربي للمعونة الفنية ، مؤكدًا أن هذه الدورات ستكون خطوة مهمة نحو رفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية.

وفي نهاية اللقاء، أهدت ممثلة المدير العام للصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية لمعالي الوزير درعًا تذكارياً بإسم الصندوق.