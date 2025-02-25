سفارة الكويت في التشيك احتفت بالأعياد الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:32 صباحاً - أقامت سفارة دولة الكويت في جمهورية التشيك، حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني الرابع والستين وعيد التحرير الرابع والثلاثين بحضور عدد من مسؤولي الدولة وكبار مسؤولي وزارة الخارجية التشيكية وفي مقدمتهم بيتر هلاديك مدير ادارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية بالإضافة الى أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في جمهورية التشيك وعدد من رجال الاعمال والجالية العربية.

وكان في استقبال المدعوين القائم بالأعمال بالإنابة فلاح هيف الحجرف وأعضاء السفارة.

وبهذه المناسبة رفع الحجرف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وللحكومة والشعب الكويتي الكريم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلا المولى عز وجل أن يديم على دولة الكويت الأمن والأمان.

وقال الحجرف في كلمة خلال الحفل: لقد مضى 62 عامًا منذ أن أقامت الكويت والجمهورية التشيكية علاقاتهما الدبلوماسية، والتي كانت دائمًا متميزة حيث تتمتع بتقييم إيجابي وعلاقة دبلوماسية مثمرة، وذلك بفضل الإرادة السياسية القوية والرغبة المشتركة لكلا الجانبين في تعزيز وتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

وأعرب عن التطلع إلى فرصة تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والجمهورية التشيكية.