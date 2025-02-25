وزير الخارجية الكويتى يعقد لقاءات عدة على هامش «الدورة الـ 58 لمجلس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:29 صباحاً - التقى وزير الخارجية الكويتى عبدالله اليحيا اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي وذلك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 المنعقدة في مدينة جنيف.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

والتقى اليحيا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وذلك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تعقد في مدينة جنيف.وتناول اللقاء العلاقات الوثيقة التي تربط دولة الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة.

وتم بحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز التعاون الدولي المشترك والدفع بالآليات الفاعلة لتكريس مضامين وأهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما التقى اليحيا مع وزير الدولة للتعاون الدولي في دولة قطر مريم بنت علي بن ناصر وذلك على هامش أعمال الجزء رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ58 التي تنعقد في مدينة جنيف.وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.