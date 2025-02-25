ملك الاردن يشدد على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 فبراير 2025 08:29 صباحاً - شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، واستدامة وقف إطلاق النار، ومضاعفة تدفق المساعدات الإغاثية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي ، مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي براين ماست، حيث بحثا، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأرْدُنّ والولايات المتحدة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات المنطقة، إذ حذر العاهل الأردني من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، مشيرًا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين..

وفي سياق أخر، جدد العاهل الأردني التأكيد على موقف الأردن الراسخ الرافض للتهجير، وضرورة العمل على إعادة إعمار غزة.

جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني ، في قصر الحسينية، الاثنين مع رؤساء اللجان الدائمة بمجلس النواب الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا المرتبطة بالشأن المحلي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية، خصوصا الأوضاع الخطيرة في غزة، والتصعيد في الضفة الغربية، وأهمية دعم الاستقرار في سوريا ولبنان.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس عن تقديرهم لمواقف الملك تجاه القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق.