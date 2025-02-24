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إدخال 174 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.. واستقبال الدفعة 22 من مصابي...

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إدخال 174 شاحنة مساعدات عبر معبر رفح.. واستقبال الدفعة 22 من مصابي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:29 مساءً - بلغ إجمالي شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تم إدخالها اليوم /الإثنين/ إلى الفلسطينيين بقطاع غزة 174 شاحنة، فيما استقبل ميناء رفح البري بشمال سيناء 39 مصابا ومريضا و44 مرافقا فلسطينيا من القطاع .
وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري بأنه من بين شاحنات المساعدات 15 شاحنة وقود ؛ مشيرا إلى أن الشاحنات تم تفتيشها عبر منفذي كرم أبو سالم والعوجة البري جنوب شرق قطاع غزة .

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين والمرضى الفلسطينيين بواسطة سيارات الإسعاف لتوصيلهم إلى المستشفيات بمحافظة شمال سيناء ومحافظات الجمهورية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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