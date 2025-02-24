الذهب يستقر قرب أعلى مستوياته

الذهب يستقر قرب أعلى مستوياتهاستقرت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين، بالقرب من أعلى مستوى لها على الإطلاق، بدعم من مخاوف إزاء خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وترقب صدور تقرير بشأن التضخم في الولايات المتحدة.

وقد استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2934.82 دولار للأوقية (الأونصة). وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2950.10 دولار.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2954.69 دولار يوم الخميس الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 32.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 976.25 دولار. وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 972.93 دولار .