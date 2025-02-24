البرلمان العربي يعقد لجنة فلسطين تمهيدا لانعقاد الجلسة العامة الطارئة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 07:28 مساءً - عقدت لجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، رئيس لجنة فلسطين، اجتماعها اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي، رافعة صوت الشعب العربي المدافع عن حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه، ورسالة إلى كل مكونات المجتمع الدولي تحضيرًا للجلسة الطارئة تحت شعار "إعمار غزة واجب .. وتهجير أهلها جريمة".

ودعت اللجنة إلى توحيد الجهود الدولية ودعم الجهود العربية لمواجهة هذه التحديات الخطيرة التي تهدف إلى تصفية قضية فلسطين، والعمل على إيجاد حل عادل ودائم يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بما يحقق السلام والاستقرار في المنطقة.

وقال اليماحي، إن هذا الاجتماع الذي يعقبه الجلسة الطارئة للبرلمان العربي، والتي ستعقد الأربعاء المقبل بمقر جامعة الدول العربية، تأتي في إطار استشعار البرلمان العربي بخطورة الموقف وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتطهير عرقي، راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض، ومحاولات شرسة لتهجيره وإفراغ قطاع غزة من سكانه، وما يحدث في الضفة الغربية والقدس على غرار قطاع غزة.

وأعرب اليماحي، عن رفض البرلمان العربي القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني ومخططات الضم، متمسكًا بالقانون الدولي والقرارات الدولية التي تدعم حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم والعيش بكرامة على أرضهم، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية للتصدي لهذا المخطط ووقف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني المرابط على أرضه، ودعم جهود الإغاثة الإنسانية له، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المشروعة.

وأكد اليماحي، على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية والأولى في أجندة عمل البرلمان العربي، وعلى رأس أولوياته في كافة مشاركاته الخارجية لحشد الدعم الإقليمي والدولي المساند لها، وتعزيز التواصل مع برلمانات الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين من أجل الضغط على حكومتها للاعتراف بها، مؤكدًا دعم البرلمان العربي ومساندته للمواقف العربية والخطة المصرية في إعادة إعمار قطاع غزة، ورفضهم القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه في غزة والضفة الغربية، وأهمية تنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وأقرت اللجنة مشروع قرار متضمنًا خطة تحرك، سوف تعرض على الجلسة الأربعاء القادم لإقراره.