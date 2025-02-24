سفارات دولة الكويت لدى سلطنة عُمان وإيران وهولندا يحتفلون بالذكرى ال64 للعيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 فبراير 2025 10:32 صباحاً - احتفلت سفارات دولة الكويت لدى سلطنة عُمان وإيران وهولندا بالذكرى ال64 للعيد الوطني والذكرى ال34 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات.

ففي مسقط قال سفير دولة الكويت في سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري في كلمته خلال الاحتفال الذي حضره عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات "إننا نحتفل اليوم بهذه المناسبة العزيزة والكويت تعيش منجزات تنموية شاملة في كافة المجالات في عهد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله في مسيرة سطرها الاجداد وواصلها الأبناء بكل اخلاص وتفان".

وأضاف أن "احتفالنا ليس ببعيد عن احتفالات السلطنة في 11 يناير الماضي بالذكرى الخامسة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه سلطان عمان الشقيقة".

وأشار في هذا الصدد إلى زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الى سلطنة عمان في فبراير 2024 حيث قام خلالها واخوه جلالة السلطان بإفتتاح مصفاة الدقم التي تعد اكبر مشروع استثماري مشترك بين دولتين خليجيتين وبقيمة بلغت تسعة مليارت دولار.

واوضح الهاجري ان الرغبة الحقيقية والجادة لقيادتي البلدين تجلت في تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك ودفعها نحو مستويات ارحب واوسع فقد قفز حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات الخمس الماضية الى 200 بالمئة لتتجاوز حاجز ال4 مليارات دولار بنهاية العام الماضي كما ارتفع حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في السلطنة العام الماضي لتبلغ 1ر2 مليار دولار.

واكد ان العلاقات الكويتية - العمانية علاقات راسخة اخوية يربطها تاريخ مشترك ومصير واحد ترعاها قيادتان حكيمتان لا تألو جهدا في تطويرها الى افاق ارحب واوسع في العديد من المجالات

وفي لاهاي أقامت سفارة دولة الكويت لدى مملكة هولندا حفل العيد الوطني بمناسبة الذكرى ال64 للعيد الوطني والذكرى ال34 ليوم التحرير وذلك بحضور واسع من قبل المسؤولين الهولنديين وكبار مسؤولي المحاكم والمنظمات الدولية في هولندا ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى مملكة هولندا ومشاركة شركة البترول العالمية الكويتية (كيو في هولندا.