استمرار دخول المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 06:35 مساءً - أعلن محمد عبيد موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، استمرار دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم، موضحا أن بعضها تحمل على متنها 24 منزلا متنقلا إلى جانب معدتين ثقيلتين، لتخضع لعمليات التدقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف «عبيد» خلال رسالة على الهواء، أنّ هناك 191 شاحنة دخلت إلى قطاع غزة اليوم، كان من بينها 13 شاحنة سولار و4 غاز، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بتقديم المساعدات والدعم للمرضى والمصابين بدأت الدفعة 21 في الوصول إلى معبر رفح من الجانب المصري.