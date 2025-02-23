ابوالغيط يبحث مع الصفدي الوضع في المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 04:32 مساءً - عقد السيد احمد ابوالغيط الامين العام لجامعة الدول العربية لقاءً بعد ظهر اليوم ٢٣ الجاري مع معالي ايمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الاردني، بمقر وزارة الخارجية الاردنية في عمان.

وصرح السفير حسام زكي الامين العام المساعد بأن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة عموماً وتطورات القضية الفلسطينية علي وجه الخصوص وبالذات في سياق الاعداد للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها بالقاهرة في ٤ مارس المقبل.

وأوضح الامين العام المساعد ان اللقاء تطرق كذلك الي الاعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية والتي سيترأسها الاردن.

وأضاف ان اللقاء شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن عناصر الموقف السياسي العربي بخصوص ما يتم طرحه من افكار يكون من شأنها تصفية وانهاء القضية الفلسطينية.