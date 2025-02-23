ولي عهد الكويت يستقبل نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - استقبل ولي العهد الكويتى الشيخ صباح الخالد في قصر بيان صباح اليوم، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان رئيس بعثة الشرف المرافق الأميري الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن العيسى.