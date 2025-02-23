رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية يلتقي رئيس مجلس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 03:35 مساءً - استقبل سعادة السفير د. خالد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية السيدة/ يين دونغمي رئيس مجلس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية ورئيس مجلس إدارة مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بتاريخ 23 فبراير 2025، وتركزت المباحثات حول تعزيز التعاون بين الأمانة العامة والمركز في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الأكاديمية، وتنمية الموارد البشرية، والترجمة، حيث يقوم المركز بدور هام في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، من خلال تنظيمه لزيارات دراسية ودورات تدريبية وبرامج تكوينية للكوادر العربية سنوياً في شنغهاي.

وفي هذا الإطار، قام الجانبان خلال هذه الزيارة بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بشأن التعاون الأكاديمي وتنمية الموارد البشرية.