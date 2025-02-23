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بورصة الكويت تغلق على انخفاض

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 51.02 نقطة بنسبة بلغت 0.63 في المئة ليبلغ مستوى 8091.92 نقطة. بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام 51.02 نقطة بنسبة بلغت 0.63 في المئة ليبلغ مستوى 8091.92 نقطة. وتم تداول 514.12 مليون سهم عبر 21376 صفقة نقدية بقيمة 151.14 مليون دينار كويتي (نحو 465.5 مليون دولار أمريكي ). وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 179.41 نقطة بنسبة بلغت 2.40 في المئة ليبلغ مستوى 7298.15 نقطة من خلال تداول 338.4 مليون سهم عبر 12143 صفقة نقدية بقيمة 83.7 مليون دينار (نحو 257.7 مليون دولار). كما انخفض مؤشر السوق الأول 21.10 نقطة بنسبة بلغت 0.24 في المئة ليبلغ مستوى 8690.26 نقطة من خلال تداول 175.6 مليون سهم عبر 9233 صفقة بقيمة 67.3 مليون دينار (نحو 207.2 مليون دولار). في موازاة ذلك نزل مؤشر (رئيسي 50) 295.05 نقطة بنسبة بلغت 3.87 في المئة ليبلغ مستوى 7330.77 نقطة من خلال تداول 287.5 مليون سهم عبر 8975 صفقة نقدية بقيمة 77.2 مليون دينار (نحو 237.7 مليون دولار).

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