سوريا.. تحديد الثلاثاء المقبل موعدا أوليا لعقد الحوار الوطني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مساءً - أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري، اليوم الأحد، أن التنوع المجتمعي هو مصدر قوة للسوريين، مشيرة إلى أن الموعد الأولي لعقد المؤتمر سيكون الثلاثاء المقبل.

وأكد متحدثو اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عُقِد في مقر وزارة الإعلام بدمشق، للإعلان عن البيان الثاني، ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الحكومية وإشراك المواطنين في إدارة المؤسسات.

فيما طالبوا بضرورة وضع خطة اقتصادية تتناسب مع المرحلة، لافتين إلى تكرار المطالب بضرورة إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية.

وذكر البيان، أن هناك ضرورة للعمل على حفظ السلم الأهلي وتحقيق تطلعات الشعب السوري نحو مستقبل يليق بتضحياته.

وأكدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أن هناك حالة واسعة من التوافق بين السوريين ما سهَّل عمل اللجنة، لافتة إلى أن هذا المؤتمر هو الخطوة الأولى في مسار وطني طويل، يتطلب عملًا جماعيًا مستمرًا لبناء هوية وطنية سورية جديدة.

وتابع البيان أن اللجنة بحثت قضايا العدالة الانتقالية والبناء الدستوري والإصلاح المؤسسي والإصلاح الاقتصادي ووحدة الأراضي السورية.

ولقت البيان إلى أنه في إطار التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الوطني، تم عقد أكثر من 30 لقاءً شملت جميع المحافظات، لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري.