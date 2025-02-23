أمير دولة الكويت نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مساءً - استقبل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حيث نقل له تحيات وتقدير أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب دولة الكويت المزيد من الرقي والنماء.

هذا وقد حمله أمير الكويت تحياته لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته له بموفور الصحة ودوام العافية سائلا المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

حضر المقابلة كبار المسؤولين بالدولة.