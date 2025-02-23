تشييع جنازة حسن نصر الله اليوم من بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 01:28 مساءً - أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأحد، بتجمع عدد كبير من حشود المشاركين في مراسم تشييع الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله وهاشم صفي الدين القيادي بالجماعة الذي كان أبرز المرشحين لخلافته.

وذكرت الوكالة أن الحشود ستتوجه سيرًا على الأقدام من كل المناطق اللبنانية في اتجاه مدينة كميل شمعون الرياضية في العاصمة بيروت، حيث تقام مراسم التشييع.

وشهدت كل الطرق المؤدية للمدينة الرياضية مسيرات شعبية، تضم نساء وأطفالًا ورجالًا ومسنين، رافعين صورًا وخطابات نصر الله.

وتنتشر وحدات من الجيش وقوى الأمن الداخلي في كل الطرقات، وتعمل على إرشاد وتوجيه الحشود التي تتقاطر باتجاه المدينة الرياضية.

وفي السياق، أفاد أحمد سنجاب مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، بتحليق للمسيرات الإسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت تزامنًا مع استعدادات تشييع نصر الله.

وفي 28 سبتمبر 2024، نعى حزب الله، أمينه العام حسن نصر الله، بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في غارة جوية مع عدد من قيادات الجماعة، في غارة ضخمة استهدفت الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وسبق إعلان حزب الله، بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أعلن من خلاله اغتيال نصر الله رسميًا، مؤكدا أن رحيله جاء جراء الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.