أبو الغيط يدعو لمواجهة الهجرة الرقمية العربية ويطالب بمواكبة التطورات التكنولوجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 11:29 صباحاً - شدد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية التصدي للهجرة الرقمية وتعزيز التعاون العربي لمواكبة التطورات التكنولوجية ودعم التنمية المستدامة.

جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى التعاون الرقمي والتنمية، الذي يُعقد في الأردن، بتنظيم مشترك مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية، بمشاركة مصرية تمثلها المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين العرب والدوليين.

وأكد أبو الغيط في كلمته أن المنتدى يُعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون الرقمي بين الدول العربية، مشيرًا إلى ضرورة التصدي للهجرة الرقمية، لافتًا إلى أن هناك مناقشات عربية ودولية حول هذه القضية.

كما أثنى على جهود الأردن في مواجهة هذه الظاهرة، معبرًا عن تقديره لموقف المملكة، قيادةً وشعبًا، في هذا السياق.

من جهته، أكد المهندس سامي سميرات، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن، أن المنتدى يُعد منصة إقليمية هامة لتعزيز التعاون الرقمي ودعم التنمية المستدامة. وأضاف أن الأردن يواصل مسيرته نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع الأجندة الرقمية العربية 2023-2033.

وأشار سميرات إلى أن الأردن فخور باستضافة هذه النسخة من المنتدى، مؤكدًا على أن التعاون العربي والدولي في المجال الرقمي هو السبيل لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة.

وأوضح أن الأردن قد حقق تقدمًا كبيرًا في تطوير بنيته التحتية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين المجتمع الرقمي، معربًا عن تطلعه لتطوير شراكات تسهم في دفع عجلة التنمية الرقمية في المنطقة.

كما شدد على الشراكة الوثيقة بين الأردن والإسكوا وجامعة الدول العربية في تطوير السياسات الرقمية، مؤكدًا أن المنتدى يُعد فرصة هامة لتبادل الخبرات الناجحة وتعزيز التكامل بين الدول العربية في مجالات الأمن السيبراني، الابتكار، والتحول الرقمي.

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