رئيس مجلس الوزراء الكويتى: زيارة مدبولي فرصة لتطوير التعاون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 صباحاً - وصل دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الشقيقة الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، إلى البلاد أمس في زيارة رسمية.

وكان في مقدم مستقبليه على أرض مطار الكويت الدولي، رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس بعثة الشرف المرافقة شريدة المعوشرجي، ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل، ووزير الخارجية عبدالله اليحيا، وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.

وكان العبدالله، قد أعرب في وقت سابق، أن الزيارة فرصة مميزة لاستعراض آفاق جديدة من التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الجانب المصري، إضافة إلى تنسيق مواقف البلدين حول آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين الكويت ومصر، معرباً عن الأمل بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أواصر العلاقات الأخوية في شتى المجالات، لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.