وزير الإعلام الكويتى: «إكسبو 965»... نافذة مُشرقة على التراث الكويتي الأصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 صباحاً - - المعرض يُوفّر بيئة حاضنة للإبداع ويُعزّز هويتنا الوطنية وقيمنا الثقافية

- رسالة للحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة بأسلوب يتماشى مع روح العصر

- تراثنا الوطني عنصر حيوي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط السياحة

اختتم معرض إكسبو965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين الكويتيين فعالياته، الخميس الفائت، والتي استمرت ثلاثة أيام، تحت رعاية وحضور وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري، ووزيرة الشؤون أمثال الحويلة ووزير التربية جلال الطبطبائي.

وأكد المطيري، خلال زيارته المعرض، أن «إكسبو 965» يوفر بيئة حاضنة للإبداع تجمع بين الأصالة والتجديد، بما يليق بتاريخ الكويت في الفنون الحرفية والتراثية، إسهاماً في تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيمنا الثقافية.

وأضاف أن النسخة السادسة من المعرض تعتبر حدثاً متميزاً، يمثل نافذة مشرقة على التراث الكويتي الأصيل ويعكس الحرص على حماية الحرف اليدوية التقليدية وتعزيزها وتسليط الضوء على إبداعات الحرفيين الكويتيين، موضحاً أن المعرض يُجسّد رسالة للحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة، بأسلوب يتماشى مع روح العصر، من خلال احتضان المواهب الوطنية ودعم المشروعات الحرفية والمساهمة في نشر الوعي الثقافي والتراثي.

وذكر أن الحدث، الذي يتزامن مع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، في إطار احتضان فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025، يؤكد أن «التراث الوطني عنصر حيوي يمكن استثماره في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنشيط الحركة السياحية وجذب الزوار والمبدعين من مختلف أنحاء العالم».

وأكد أن الإقبال الكبير والمشاركة الواسعة التي شهدتها هذه النسخة من المعرض والتي تتجاوز الـ750 جهة وفردا تعكس مدى الاهتمام المتزايد بالحرف اليدوية والتراثية وحرص وزارة الإعلام والمجلس الوطني، على دعم الحرفيين والمبدعين من خلال توفير بيئة محفزة تسهم في صقل المواهب وتطوير المهارات ونقل الخبرات بين الأجيال.

ولفت المطيري إلى أن ذلك يأتي «ترجمة لاهتمام القيادة الرشيدة بالشباب الكويتي ودعمهم المتواصل في مختلف المجالات خاصة في المجال الثقافي والتراثي بما يُعزّز من قدراتهم ويفتح لهم آفاقاً أوسع للإبداع والتميز».

إبراهيم البغلي... شخصية العام

أعلن المؤسس والمنسق العام لفريق «إكسبو 965» الباحث محمد كمال، عن أن المعرض اختار إبراهيم البغلي شخصيةً مميزة لهذا العام، لمساهماته في المحافظة على التراث الكويتي والحرف اليدوية لسنوات طويلة.

وأضاف كمال أن فعالية هذا العام تضمنت عقد ثلاثة ملتقيات، هي ملتقى الكويت عاصمة الثقافة والإعلام العربي، والملتقى الرابع لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة والأيتام، والملتقى الخليجي الخامس للتراث والحرف اليدوية، مشيراً إلى أنه شارك في إحياء المهرجان والمعرض الإقليمي نحو 300 من أعضاء الفريق مع الأشقاء من دول مجلس التعاون ونحو 750 مشاركا من جهات رسمية وأهلية وتطوعية من بين سفارات ومدارس حكومية وخاصة وأهلية وأفراد.

وأفاد بأن الفعالية تكرم هذا العام 265 شخصية رسمية وبحثية وتراثية وثقافية وإعلامية، ليكون بذلك إجمالي عدد المكرّمين منذ تأسيس الفريق في عام 2016 نحو 2815 شخصية.

الكندري: تعليم نزلاء «الرعاية» الحرف والمهارات الحياتية

قال وكيل «الشؤون» المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، ممثلاً عن الوزيرة الحويلة: «شاركنا في المعرض لتعزيز ودعم التراث الكويتي القديم، فالحفاظ على التراث هو جزء أصيل من الحفاظ على الهوية الوطنية لدى الأجيال».

ولفت الكندري إلى تعاون وثيق بيننا وبين فريق إكسبو 965، بأن يقوموا بتعليم بعض النزلاء عندنا الحرف القديمة ويتعلمون منها المهارات الحياتية التي تفيدهم في المستقبل.