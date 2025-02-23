اختيار الأردن نائبا لرئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 فبراير 2025 08:26 صباحاً - اختارت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط (PAM)، التي عقدت في العاصمة الإيطالية "روما"، الأردن، لمنصب نائب رئيس الجمعية ورئيس اللجنة الثانية المتعلقة بالتعاون الاقتصادي، ممثلا في عضو مجلس الأعيان الأردني سهير العلي، وذلك في مكتب الجمعية من ضمن 4 نواب للرئيس من دول الجنوب خلال الفترة من (2025 - 2026).

جاء ذلك خلال مشاركة وفد مجلس الأعيان الأردني برئاسة سهير العلي وعضوية الدكتور مصطفى الحمارنة، بأعمال الدورة العامة الـ19 للجمعية، كما شارك الوفد باجتماعات اللجان الثلاث للجمعية، التي تضم 33 دولة من دول شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، إضافة إلى دول منطقة الخليج العربي، ويعد الأردن عضوا فاعلا في الجمعية منذ عام 2006.

وأكدت سهير العلي ، في كلمة خلال الاجتماعات حسب بيان لمجلس الأعيان ، الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية الرافض للتهجير ومشروعية القرارات الدولية بخصوص إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، والمبادرة العربية المستندة إلى ضرورة حل الصراع على أساس حل الدولتين.

وشددت على أهمية استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع، منبهة إلى خطورة التصعيد في الضفة الغربية والقدس.

ونوهت "العلي" إلى الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني من جهود جبارة في كسر الحصار على قطاع غزة وتوفير الدعم الإنساني اللازم منذ بداية الحرب على القطاع.

وقالت إن الأردن نفذ 390 إنزالا جويا مشتركا مع الدول الشقيقة والصديقة بما فيها 125 إنزالا جويا بواسطة سلاح الجو الملكي الأردني، كما قام الأردن بتسيير 160 قافلة مساعدات شملت 6200 شاحنة كجسر بري من المساعدات الإنسانية.

ونوهت بما أنشأه الأردن من مستشفيات ميدانية على أرض قطاع غزة، حيث قدمت كوادرها الطبية خدمات جليلة، شملت إجراء مئات العمليات الجراحية، من بينها 300 عملية زراعة أطراف اصطناعية.

وعلى هامش الاجتماعات، زار الوفد الأردني معرض "الأردن: فجر المسيحية"، الذي تنظمه وزارة السياحة ومديرية الآثار العامة في الفاتيكان -روما خلال شهر فبراير الحالي.