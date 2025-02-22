مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نريد إقصاء حماس من المشهد وأفكار ترامب ولدت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 مساءً - قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الرؤية الفلسطينية تقوم على جملة من القواعد لا يمكن التغاضي عنها أولها وحدة الأرض الفلسطينية، موضحا أن إقليم الدولة الفلسطينية التي اعترفت به الشرعية الدولية هي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ولا يمكن فصل أو اجتزاء أي جزء من هذا الاقليم عن الأجزاء الأخرى وهي وحدة إدارية وجغرافية واحدة وتخضع لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة الحياة، أن إدارة قطاع غزة يجب أن تتبع حكومة فلسطينية واحدة وهي تتبع للسلطة لفلسطينية وهي صاحبة الولاية وأيضا هناك صوت وجهة تنفيذية ممثلة واحدة وهي السلطة الفلسطينية، مشددا على أنه لا يمكن القبول بأي وجود أو سيطرة من إسرائيل على أي جزء من الاراضي الفلسطينية.

وتابع: "هدفنا إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة دولة مستقلة ولا نقبل تقاسم وظيفي ولا وجود اسرائيلي لا أمني ولا غير أمني والترتيبات تضعها السلطة الوطنية الفلسطينية وتراعها القيادة الفلسطينية بالتعاون مع الاشقاء العرب"، مشيرا إلى أن حماس جزء من الشعب الفلسطيني وعقب: "لا نريد اقصاءها ولا اقصاء اي طرف فلسطيني من المشهد السياسي او الوطني ولا نريد ولا نملك وهذا هو الشعب الفلسطيني".

وأوضح الهباش، أن الادارة والقيادة والتمثيل يجب يكون لسلطة واحدة وقانون واحد إنما فصائل وأحزاب وقوى نحترم وجودها وحق الشعب الفلسطيني في الاختلاف السياسي، لافتا إلى أنه منذ اللحظة الأولى لإطلاق افكار ترامب قلنا أنها ولدت ميتة ولا أمل في تطبيقها أو تنفيذها لأن هناك شعب فلسطيني ناضل على ما يقرب 100 عام من اجل البقاء في أرضه.