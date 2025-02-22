السودان.. وفاة 58 وإصابة 1351 آخرين بسبب الكوليرا فى مدينة كوستى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 مساءً - أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم وفاة 58 شخصا وإصابة 1351 آخرين جراء إصابتهم بالكوليرا فى مدينة كوستى خلال 3 أيام، حسبما ذكرت وسائل إعلام سودانية.

دخلت مدينة كوستى، الواقعة جنوب السودان، فى قبضة كارثة صحية غير مسبوقة، مع اجتياح وباء الكوليرا بشكل مروّع، وسط تصاعد مخيف فى أعداد الإصابات والوفيات، فى ظل عجز السلطات عن تقديم صورة واضحة لحجم المأساة.

بحسب موقع " العربية" استقبل مستشفى كوستى خلال 48 ساعة فقط ما لا يقل عن 800 حالة إصابة مؤكدة، فيما بلغ العدد الرسمي للوفيات 38 شخصًا، إلا أن مصادر ميدانية حذّرت من أن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، حيث وثّقت فرق الإغاثة وفاة 33 شخصًا داخل الأحياء السكنية قبل وصولهم إلى المستشفى، ما يرفع إجمالي التقديرات إلى 71 ضحية حتى الآن.

وأرجعت التقارير الميدانية تفاقم الأزمة إلى انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن ولاية النيل الأبيض، بعد استهداف محطة كهرباء ربك التحويلية بالمُسيّرات الأسبوع الماضي، مما تسبب في تعطل إمدادات المياه، وأجبر السكان على اللجوء إلى مياه النهر الملوّثة، وهو ما أدى إلى الانتشار السريع للوباء.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أطلقت الجهات الصحية حملة تطعيم فموية عاجلة شملت حتى الآن 40% من الفئات المستهدفة، مع تنفيذ إجراءات لتعقيم مصادر المياه وإغلاق الآبار الملوّثة، بالإضافة إلى إغلاق السوق الرئيسي وتعليق الدراسة لمدة أسبوع، في مسعى يائس لكبح تفشي المرض.