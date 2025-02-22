حماس عن مزاعم الاحتلال بقتل أطفال عائلة بيباس: أكاذيب لا أساس لها...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 05:35 مساءً - استنكرت حركة حماس بشدة المزاعم الكاذبة التي يروجها الاحتلال الإسرائيلي، حول مقتل أطفال عائلة بيباس على يد الآسرين، ومحاولة اتهام حماس بذلك.

وقالت في بيان اليوم السبت، إن "هذه الادعاءات ليست سوى أكاذيب وافتراءات لا أساس لها من الصحة، وليس كما يزعم الإعلام الصهيوني بهدف تشويه صورة المقاومة الفلسطينية وتبرير جرائم الاحتلال بحق شعبنا."

وأضافت: "لقد حافظت المقاومة على حياة الأسرى بكل أمانة ومسؤولية، والتزمت بأخلاقها الإسلامية وقيمها الإنسانية، حتى إنها لم تمس كلبًا كان بصحبة إحدى الأسيرات، وحافظت على سلامته، ما يعكس التزامها العميق بمبادئها الأخلاقية والدينية.

وأكدت أن "هذه الادعاءات الباطلة ما هي إلاّ محاولة مكشوفة من قبل الاحتلال الصهيوني المجرم للتلاعب بمشاعر عائلات الأسرى، ولحرف الغضب الشعبي المتصاعد ضد نتنياهو وحكومته الإرهابية المتطرفة".

وأكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساء الجمعة، أنها سلّمت السلطات الإسرائيلية رفات جديدة، تعود للأسيرة الإسرائيلية شيري بيباس.