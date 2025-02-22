اتفاقية بين «التعليم العالي» الكويتى وجامعة الملك سعود

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 01:26 مساءً - - أحمد الخنفر: الاتفاقية إثراء لخطة الابتعاث الخارجي عبر إتاحة فرص تعليمية متميزة

وقعت وزارة التعليم العالي ممثلةً بالمكتب الثقافي لدى سفارة الكويت في السعودية، اتفاقية تقديم خدمات تعليمية لدرجة البكالوريوس ودرجتي الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراة)، مع جامعة الملك سعود.

وفي تصريح صحافي، أكد رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت لدى السعودية أحمد الخنفر، أهمية هذه الاتفاقية في دعم الطلبة عبر إتاحة فرص تعليمية متميزة في واحدة من أعرق الجامعات في المملكة.

وأوضح الخنفر أن هذه الشراكة ستسهم في تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز مجالات التعاون في التخصصات التي تدعم التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين، كما ستثري الاتفاقية خطة الابتعاث السنوية لوزارة التعليم العالي بالكويت، من خلال توفير مقاعد للطلبة الكويتيين الراغبين في الدراسة بالسعودية في عدة تخصصات متميزة، منها على سبيل المثال لا الحصر: التخصصات الطبية المساندة، والتخصصات الهندسية والعلمية، والتخصصات الأخرى التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى ذلك، أكد أن جميع تخصصات الجامعة ستكون متاحة أمام الطلبة الكويتيين الراغبين في التسجيل على نفقتهم الخاصة، شرط استيفائهم لمتطلبات القبول في الجامعة.

جرى التوقيع في مقر جامعة الملك سعود، بحضور الشيخ صباح الناصر، سفير الكويت لدى السعودية، ورئيس جامعة الملك سعود المكلف الدكتور عبدالله السلمان.