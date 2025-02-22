وصول المحتجزين أوفيرا منجيستو وتال شوهام إلى إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 12:31 مساءً - وصل محتجزان إسرائيليان أفرجت عنهما حركة حماس في قطاع غزة إلى إسرائيل برفقة جنود من جيش الاحتلال، وذكرت تقارير إسرائيلية أن التقدير الأولي يشير إلى أن المحتجزين المفرج عنهما في حالة صحية جيدة.

وسلمت حماس، المحتجزين الإسرائيليين أوفيرا منجيستو (محتجز في غزة منذ 2014)، وتال شوهام للجنة الدولية للصليب الأحمر، في مدينة رفح جنوب القطاع، بحسب بيان لجيش الاحتلال.

وقال الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، إن قواته الموجودة في قطاع غزة تسلمت المحتجزين من لجنة الصليب الأحمر، بعدما أفرجت عنهما حماس.

وأضاف، في بيانٍ مقتضب، أن عددًا آخر من المحتجزين سيتسلمهم الصليب الأحمر في مخيم النصيرات بقطاع غزة، في وقت لاحق.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي- من 3 مراحل مدة كل مرحلة منها 42 يومًا، تشمل الأولى في الشق المتعلق بتبادل الأسرى، الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزا بغزة، سواءً الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، فيما تركز الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.