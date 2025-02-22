الاحتلال: تسلمنا المحتجزين أفيرا منجستو وتال شوهام من الصليب الأحمر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:24 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تسلّم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر محتجزين أفرجت عنهما حماس في غزة.

وأوضح بيان عسكري أن قوة مشتركة من الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) تسلّمت "المحتجزين الإسرائيليين المحررين" وترافقهما إلى إسرائيل.

وسلمت حماس المحتجزين الإسرائيليين (أفيرا منجستو وتال شوهام) إلى الصليب الأحمر شرقي مدينة رفح (جنوبي القطاع)، وسط حشد من السكان الفلسطينيين وانتشار عناصر القسام بلباسهم العسكري وأسلحتهم، وبحوزتهم أيضًا أسلحة إسرائيلية تم اغتنامها خلال المعارك مع جيش الاحتلال في رفح.

ومن المقرر أن تسلم حماس في وقت لاحق اليوم أربعة محتجزين إسرائيليين آخرين إلى الصليب الأحمر في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويتكون اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين بغزة -الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية أمريكية ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي- من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تشمل المرحلة الأولى في الشق المتعلق بتبادل الأسرى، الإفراج تدريجيًا عن 33 إسرائيليًا محتجزا بغزة، سواءً الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل قرابة ألفي أسير فلسطيني.

وتتعلق المرحلة الثانية من الاتفاق بعودة الهدوء المستدام التام، وتبادل أعداد أخرى من الأسرى والمحتجزين، فيما تركز المرحلة الثالثة على تبادل جثامين ورفات الموتى الموجودة لدى الطرفين.