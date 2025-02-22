مدير إدارة تقنية المعلومات والاتصالات بوزارة الخارجية الكويتية يلقى كلمة نيابة عن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 11:24 صباحاً - أشادت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمقترح دولة الكويت الذي قدمته خلال الدورة التاسعة لمجموعة العمل المفتوحة العضوية المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن المعني ببناء الثقة والقدرات في الأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مدير (إدارة تقنية المعلومات والاتصالات) بوزارة الخارجية عبدالله القديري مساء أمس الجمعة نيابة عن المجموعة العربية خلال الدورة ال10 لمجموعة العمل المفتوحة العضوية التابعة للأمم المتحدة المعنية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل آمن.

واعتبرت المجموعة العربية المقترح الكويتي المتمثل في منصة قياس تنفيذ قائمة القواعد والمعايير للسلوك المسؤول للدول في استخدام تكنولوجيا المعلومات "إضافة نوعية" لتعزيز التعاون الدولي وينبغي البناء عليه لدعم تنفيذ المعايير المتفق عليها.

وأكد القديري دعم المجموعة لجهود تعزيز الأمن السيبراني وأهمية التعاون الدولي وبناء القدرات وعدم عرقلة أي مبادرات تهدف إلى دعم الدول النامية في تطبيق الإطار المعياري القائم لسلوك الدول في المجال السيبراني.

وأشار القديري إلى تأسيس المجلس الوزاري للأمن السيبراني التابع لجامعة الدول العربية موضحا أنه جار اتخاذ خطوات متلاحقة لتفعيله بشكل كامل باعتباره منصة إقليمية متخصصة.

وأعرب في هذا المجال عن تطلع المجموعة العربية لتحقيق انتقال سلس إلى الآلية الدائمة للحوار المؤسسي المنتظم في يوليو المقبل مشيدا بالدور الذي لعبته الاجتماعات المتتالية تحت مظلة المجموعة خلال الأعوام الماضية بصفتها إطارا أساسيا لمناقشة قضايا الأمن السيبراني.

وحول التحديات السيبرانية نبه القديري إلى أن التزايد المستمر في استخدام التكنولوجيا الرقمية والاعتماد على الأنظمة السيبرانية يتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم الدول النامية في بناء قدراتها ومواجهة التهديدات التي تشمل الهجمات ضد البنية التحتية وحملات التضليل وجرائم الفدية الإلكترونية.