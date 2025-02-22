أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بيوم التأسيس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:28 صباحاً - بعث أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة، مشيدا بما حققته المملكة العربية السعودية من إنجازات حضارية وتنموية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات وبصورة عززت من مكانتها المرموقة لدى المجتمع الدولي.

وأعرب عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الحميمة التي تجمع الأسرتين الكريمتين والتي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة فيما بينهما وعن الثناء على الأواصر الوثقى التي تجمع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة، سائلاً المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وأن يحقق للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خادم الحرمين الشريفين.