إسرائيل تؤكد هوية جثة ”شيري بيباس” بعد تسلمها من حماس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 10:28 صباحاً - أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم السبت، بأن معهد الطب الشرعي أكد أن الجثة التي سُلمت لإسرائيل من حركة حماس عن طريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعود لشيري بيباس.

وسلَّمت حركة حماس للصليب الأحمر، أمس الجمعة، جثمانًا قالت إنه للمحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس.

وأفادت شيرا سولومون، المتحدثة باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، بأن المركز الوطني للطب الشرعي التابع لوزارة الصحة جاهز لإجراء الفحوصات اللازمة للتعرف على هوية الجثة، بما في ذلك الأطباء الشرعيون والمختبرات.

وفي وقت سابق، قالت إسرائيل، إن واحدًا من الجثامين الأربعة التي تسلمتها من حركة "حماس" في إطار اتفاق وقف إطلاق النار أمس الخميس، يعود لـ"شخص مجهول"، وليس للمحتجزة شيري بيباس.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن الجيش الإسرائيلي قوله: "جرى استكمال عملية تحديد هوية المحتجزين الذين تم استرجاع جثامينهم إلى إسرائيل الخميس، ضمن صفقة التبادل مع حركة "حماس"، وذلك بعد فحصها في معهد الطب الشرعي في أبو كبير".

وأضاف: "تم التعرف على جثماني الطفلين أريئيل بيباس وكفير بيباس، لكن خلال عملية الفحص تبين أن الجثة الثالثة المستعادة لا تعود لوالدتيهما شيري بيباس، بل لجثة مجهولة الهوية لا تتطابق مع الحمض النووي لأي محتجز آخر".