رئيس الوزراء الكويتى يرحب بزيارة نظيره المصري إلى الكويت.. اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - فرصة مميزة لاستعراض آفاق جديدة من التعاون الوثيق في مختلف المجالات وتنسيق المواقف حول المستجدات الإقليمية والدولية

أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ أحمد العبدالله اليوم عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية الدكتور مصطفى مدبولي إلى الكويت اليوم السبت لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين.

وقال رئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي إن هذه الزيارة فرصة مميزة لاستعراض آفاق جديدة من التعاون الوثيق في مختلف المجالات مع الجانب المصري بالإضافة إلى تنسيق مواقف البلدين حول آخر المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية الراسخة بين دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن الأمل بأن تسهم هذه الزيارة بتعزيز أواصر العلاقات الأخوية في شتى المجالات لتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.