استعدادات فى غزة لإطلاق سراح 6 محتجزين إسرائيليين

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - يشهد قطاع غزة استعدادات لتنفيذ صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل، اليوم، حيث ستقوم الفصائل الفلسطينية بتسليم 6 محتجزين إسرائيليين مقابل الإفراج عن 602 سجين ومعتقل فلسطيني، وذلك في إطار الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب ما أشارت وسائل إعلام فلسطينية، فإن المحتجزين الستة الذين سيتم تسليمهم هم إيليا ميمون، اسحق كوهن، عمر شيم توف، عومر فنكرت، تال شوهام، أفيرا منغستو، هشام السيد من غزة، بعد أن ساعد وسطاء مصريون وقطريون في تجنب أزمة هددت بانهيار وقف إطلاق النار الذي بدأ منذ ما يقرب من شهر.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن إجمالي المفرج عنهم 602 من الأسرى الفلسطينيين، موزعين على النحو التالي: 50 أسيرًا محكومًا بالسجن المؤبد، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ 7 من أكتوبر 2023.

وقالت حركة حماس، إن المحتجزين الستة سيتم إطلاق سراحهم مقابل 602 سجين ومعتقل فلسطيني، الأمر الذي يخفف المخاوف من احتمال انهيار الاتفاق قبل نهاية وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يومًا.

وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير، بعد أكثر من 15 شهرًا على بدء الحرب المدمّرة، وينص على الإفراج عن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية.

ووفق مؤسسات حقوقية فلسطينية، تعتقل إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم نحو 600 محكومين بالمؤبد.