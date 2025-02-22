امير الكويت يلتقي قادة «التعاون الخليجي» والأردن ومصر بالرياض في لقاء ودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - التقى أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، في العاصمة السعودية الرياض بأخوانه اصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجلالة ملك المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة في لقاء ودي أخوي.

وكان قد وصل والوفد المرافق له ظهر أمس إلى المملكة العربية السعودية، وذلك لحضور اللقاء التشاوري الأخوي.

وكان في مقدمة مستقبليه على أرض المطار نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود وسفير دولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح.