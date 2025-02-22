سفارات الكويت لدى بروناي وباكستان وفيتنام والمندوبية بجنيف تحتفل بالأعياد الوطنية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 فبراير 2025 08:25 صباحاً - احتفلت المندوبية الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف وسفارات دولة الكويت لدى بروناي وباكستان وفيتنام بالذكرى الـ64 للعيد الوطني والذكرى الـ34 ليوم التحرير بحضور عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات.

الهين: الاحتفالات الوطنية فرصة متجددة لتعزيز الروابط مع المجتمع الدولي

ففي جنيف أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير ناصر الهين أن الاحتفالات الوطنية فرصة متجددة لتعزيز الروابط مع المجتمع الدولي وتجديد الالتزام بالعمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية انطلاقا من إيمان الكويت الراسخ بمبادئ التضامن والعمل الجماعي من أجل عالم أكثر سلاما وازدهارا.

وشدد السفير الهين في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي نظمته المندوبية أن هذه المناسبة تعكس مسيرة الكويت الحافلة بالعطاء والإنجازات التي امتدت آثارها إلى ما هو أبعد من الحدود الجغرافية لتعبر عن نهج الكويت في التعاون والانفتاح على العالم تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد.

وقال إن دولة الكويت تتبنى نهجا دبلوماسيا قائما على دعم الأمن والسلم الدوليين وتعزيز العمل المتعدد الأطراف وهو ما برز خلال عضويتها السابقة في مجلس الأمن الدولي (2018 - 2019) وعضويتها الحالية في مجلس حقوق الإنسان الممتدة إلى عام 2026 معربا عن تطلعه إلى دعم المجتمع الدولي لاستمرار عضويتها حتى عام 2029.

وأضاف أن الكويت ملتزمة بدعم المبادئ الإنسانية والحقوقية العالمية من خلال تعزيز العدالة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي ونشر ثقافة حقوق الإنسان بما يحقق التنمية البشرية ويحافظ على الهوية الاجتماعية في رؤية كويت جديدة 2035.

وفي هذا السياق أكد السفير الهين أن الكويت أثبتت مكانتها بصفتها شريكا دوليا موثوقا في مجال العمل الإنساني من خلال تقديم المساعدات والإغاثة للدول والشعوب المتضررة من الأزمات والكوارث سواء عبر التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها أو من خلال المبادرات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن هذا الالتزام يعكس نهجا أصيلا تبنته الكويت قيادة وشعبا انطلاقا من قناعة راسخة بأن التضامن الإنساني مسؤولية أخلاقية قبل أن يكون التزاما دبلوماسيا.

وأشاد الهين بالدور المحوري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي أسهم في دعم 148 دولة عبر تقديم 411 منحة ما يعكس التزام الكويت بدعم جهود التنمية المستدامة على المستوى الدولي وتعزيز استقرار المجتمعات النامية.

وذكر أن دولة الكويت تؤمن بالعلاقات الدبلوماسية الصادقة القائمة على الحوار والتفاهم كحجر الأساس لعالم أكثر استقرارا وتنمية معربا عن تطلع دولة الكويت الى مواصلة العمل المشترك مع شركائها الدوليين لتعزيز الحوار والتعاون في مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار.

وشهد الحفل مشاركة كبيرة رفيعة المستوى من المسؤولين في الأمم المتحدة والسفراء والمنظمات الدولية والجالية الكويتية في سويسرا.

الفرحان: دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع بروناي

وفي بروناي أعرب القائم بالأعمال بالإنابة المستشار خالد الفرحان عن أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد وإلى حكومة وشعب دولة الكويت بهذه المناسبة الوطنية، داعيا المولى عز وجل أن يديم الأمن والرخاء والاستقرار على البلاد في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير.

واستعرض الفرحان مسار العلاقات الثنائية بين الكويت وبروناي، مشيدا بعمق الروابط التي تجمع البلدين، ومؤكدا أهمية تعزيزها عبر تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين إلى جانب الجهود المبذولة لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وتخلل الحفل عرض مرئي سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها دولة الكويت إلى جانب المشاريع التنموية والبنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها والتي تفتح آفاقا واعدة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهد الحفل حضور نائب الوزير بمكتب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة من بروناي محمد أزمي حنيفة ممثلا للحكومة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الدولة ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالإضافة إلى نخبة من رجال الأعمال والشخصيات البارزة في المجتمع.

المطيري: احتفالاتنا الوطنية تأكيد على ولائنا وانتمائنا وحبنا للكويت

وفي إسلام أباد قدم سفير دولة الكويت لدى باكستان ناصر المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد وللشعب الكويتي بهذه المناسبة.

وقال المطيري إن "احتفالاتنا الوطنية مناسبة عزيزة علينا جميعا لأنها يوم تأكيد على ولائنا وانتمائنا وحبنا لأرض الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها المخلص كما أنه يوم تكريم لآبائنا وأجدادنا والشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم وصحتهم ووقتهم لجعل الكويت ما هي عليه بلد الدستور والديمقراطية والقانون والحريات والكرم".

وأضاف أن "الأمن والاستقرار والرخاء والنهضة التنموية الشاملة التي تتمتع بها بلادنا في جميع القطاعات هي نتيجة للتوجيهات الحكيمة لقائدنا حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه" موضحا أن "الاحتفال في باكستان يعكس الروابط الأخوية العميقة بين بلدينا".

ومن جانبه قدم وزير الصناعة والإنتاج الباكستاني رانا تنوير حسين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أطيب تمنياته لشعب الكويت نيابة عن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وشعب باكستان.

وقال الوزير الباكستاني إن الكويت دولة شقيقة ولها تاريخ طويل من التعاون مع باكستان مضيفا "أننا نتطلع إلى توسيع تعاوننا وتعزيزه في الصناعة والتجارة والدفاع وكل جانب ممكن في السنوات القادمة".

الصباغ: تعزيز العلاقات المتميزة مع فيتنام

وفي فيتنام تقدم سفير دولة الكويت لدى فيتنام يوسف الصباغ بخالص وأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأكد في كلمة ألقاها خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة حرص دولة الكويت والتزامها بتعزيز علاقاتها المتميزة مع فيتنام في مختلف المجالات والأصعدة، مشيدا بالعلاقات الكويتية الفيتنامية التي تدخل عامها الـ49 وشهدت العديد من الإنجازات على المستويات كافة.

ومن جانبها قالت نائب وزير الخارجية الفيتنامي لي ثي ثو هانغ في كلمة مماثلة إن العلاقات الفيتنامية - الكويتية متينة وقوية وفي نمو مستمر، مشيرة إلى أن دولة الكويت أول دولة خليجية أقامت علاقات دبلوماسية مع فيتنام في عام 1976 وأنها من أوائل الدول التي ساهمت في العديد من برامج المساعدات الإنمائية الرسمية في فيتنام منذ ذلك الحين.

وأشادت هانغ بالمحطات المضيئة التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتة إلى أن دولة الكويت من أبرز الشركاء التجاريين لفيتنام في الشرق الأوسط إذ بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي العام الماضي 2024 حوالي 7.3 مليار دولار، مثمنة الدور الحيوي لمشروع مصفاة النفط (نغي سون) الكويتية - اليابانية - الفيتنامية في ضمان أمن الطاقة في فيتنام.

وأبدت ثقتها بنجاح دولة الكويت في تحقيق رؤية دولة الكويت لعام 2035 (كويت جديدة) بهدف تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي ومواصلة تعزيز دورها باعتبارها "واحة للسلام" في المنطقة والعالم في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وشهد الحفل حضور عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى فيتنام وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي الشركات الفيتنامية التي ترغب في زيادة التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الكويت.