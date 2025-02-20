عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 فبراير 2025 07:36 مساءً - كشف موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، محمد عبيد، اليوم الخميس، عن عبور أول دفعة من المنازل المتنقلة إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة.

وأضاف موفد "القاهرة الإخبارية" أنه سيتم اليوم إدخال جرافة مع 15 منزلًا متنقلًا مقسمة على 5 شاحنات إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى دخول الدفعة الـ17 من المرضى والمصابين بقطاع غزة لمعبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية

وأوضح أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي جرى بوساطة مصرية وقطرية، ينص على إدخال معدات لإنشاء 60 ألف من المنازل المؤقتة لإيواء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين أصبحوا في العراء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع طوال الشهور الماضية.

واستعرض موفد "القاهرة الإخبارية" عددًا من الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح والمحملة بعدد من المنازل المتنقلة أمام معبر رفح تمهيدًا لدخولها لقطاع غزة والتي ستكون منازل مؤقتة للفلسطينيين داخل قطاع غزة الذي دمره الاحتلال.

وتبلغ مساحة المنازل المتنقلة 40 مترًا وتضم غرفتين مجهزتين وتسمح باستقبال 3 أسرّة ومزودة بوصلات للكهرباء والإضاءة وتحتوي على نوافذ للتهوية، فضلا عن أن الحوائط عازلة لدرجات الحرارة، وذلك ليتنسى من يعيش داخل المنازل المتنقلة أن يحيا حياة كريمة داخل قطاع غزة إلى حين إعادة إعمار القطاع.

بنود اتفاق غزة

ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدأ عمليات إعادة تأهيل البنية التحتية في جميع مناطق القطاع، وإدخال المعدات اللازمة لفرق الدفاع المدني، وإزالة الركام والأنقاض، ويستمر ذلك في جميع مراحل الاتفاق.

كما يُسمح بإدخال مستلزمات إنشاء مراكز لإيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم أثناء الحرب، ويشمل ذلك بناء ما لا يقل عن 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة و200 ألف خيمة.

ويتضمن الاتفاق بدء تنفيذ الترتيبات والخطط اللازمة؛ من أجل إعادة إعمار شامل للمنازل والبنية التحتية المدنية التي دُمّرت نتيجة الحرب، وتعويض المتضررين تحت إشراف عدد من الدول والمنظمات، بما في ذلك مصر وقطر والأمم المتحدة.